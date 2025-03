Corpo com marcas de tiros é encontrado em ramal na cidade de Bragança

Um jovem identificado como Ângelo Mikael Moraes Luz, de 20 anos, foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo na cidade de Bragança, no nordeste do Pará. Moradores acionaram a Polícia Militar por volta de 1h da madrugada desta quinta-feira (6/3) para comunicar sobre a localização do cadáver. De acordo com as informações, o corpo estava em um ramal próximo ao Portal do Caité, área de entrada e saída da cidade.

Segundo os relatos policiais, por volta de 00h15, um morador estaria retornando para casa quando viu o corpo jogado próximo a uma área de mata. A testemunha chamou outros vizinhos para irem até o local e então a Polícia Militar do 33° BPM foi acionada. Ao chegarem ao local, os agentes constataram o crime e verificaram que a vítima apresentava sinais de homicídio, devido a marcas de tiros pelo corpo. No entanto, ninguém informou se havia escutado os disparos.

Não há detalhes sobre os executores ou sobre qual seria a motivação para o assassinato. No entanto, segundo informações policiais, a vítima possuía passagem pela Justiça. A Polícia Civil esteve no local do crime para realizar a coleta de informações e iniciar as investigações sobre o homicídio. Além deles, a Polícia Científica núcleo Bragança também esteve no ramal para realizar a perícia no local e a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Castanhal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.