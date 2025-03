Homem é assassinado a tiros no bairro Nova União, em Marituba

Valmir dos Santos Amaral, de 24 anos, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira (6/3), na 8ª Rua, no bairro São Francisco, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Por enquanto, o autor dos disparos não foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

Familiares da vítima relataram às autoridades que moradores comentaram que Valmir, supostamente, teria sido o responsável pela morte do pedreiro Ozivaldo Gomes, 33. O crime em questão aconteceu na última terça (4/3), no bairro Nova União, também em Marituba, enquanto Ozivaldo se divertia com amigos em uma comemoração de Carnaval e acabou ocorrendo uma discussão que evoluiu para uma briga e terminou com ele morto após ser esfaqueado.

Quando Valmir morreu, ele vestia uma bermuda jeans azul, uma camisa laranja e um boné preto. Segundo a PC, um parente da vítima relatou que chegou conversar com o jovem sobre a morte de Ozivaldo e o rapaz teria dito que não queria falar nada e não estaria arrependido.

Além disso, a família de Valmir disse à polícia que a criminalidade da região não teria gostado do assassinato de Ozivaldo e que, por conta disso, o homem passou a ser ameaçado.

Por isso, uma das linhas de investigação da Seccional de Marituba é de que Valmir teria sido morto por conta do homicídio de Ozivaldo. No entanto, o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil e nenhuma hipótese é descartada.

Até o começo da tarde desta quinta (6/3), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no assassinato de Valmir ou de Ozivaldo. Em nota, a PC informou que trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.