Dupla faz homem refém no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Dois homens fizeram uma pessoa refém no final da manhã desta quinta-feira (06/03), na rua Boca do Acre, no bairro do Coqueiro em Ananindeua, próximo à rodovia Mário Covas. A Polícia Militar (PM) cercou a área e negociou a rendiçaõ dos dois suspeitos, que exigiram a presença da imprensa e de familiares para se entregar. Ainda não se sabe se o refém era homem ou mulher. Os suspeitos se entregaram após aproximadamente 1h30 de negociação.

Os suspeitos estavam portando uma pistola. "A primeiro momento são dois criminosos aí, vamos levantar a ficha para saber se tem passagem. O armamento está aqui vamos verificar qual é o calibre, a princípio pode ser um 380 ou 9 mm, não verificamos munição no local, mas vamos fazer varredura. E vamos entender agora como começou esse evento, se foi um assalto que deu errado, mas com certeza devido a presença ostensiva da Polícia Militar foi possível atender a ocorrência", destacou o coronel Mariúba, responsável pela operação de negociação com os suspeitos.

Uma viatura do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) teria se deparado com a situação com o refém. A vítima ficou muito abalada e foi atendida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A pessoa estava sendo feita refém dentro do banheiro da residência.

A equipe de reportagem da redação integrada do Grupo Liberal está no local. Mais informações em breve.