Corpo com marcas de 15 facadas é encontrado em terreno de escola, em Parauapebas

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (7) por moradores do Bairro Vila Rica, em Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido assassinada com cerca de 15 facadas, em uma construção demolida, encoberta por uma vegetação, dentro da área da Escola Municipal Eunice Moreira.

Os moradores das redondezas da instituição de ensino teriam acionado a Polícia Militar, por volta das 9 horas, após se assustarem com o corpo do homem. As autoridades foram imediatamente até o local para averiguar a situação e constataram o fato, comunicando logo em seguida as polícias Civil e Científica. O homem não tinha nenhum tipo de identificação e os moradores vizinhos ao local disseram não conhecer o homem e que nunca o viram por ali.

Segundo os policiais da Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o corpo do desconhecido estava em um prédio abandonado de uma antiga creche e foi removido pelos técnicos do IML. Os agentes encaminharam o corpo para necropsia no Centro de Perícia Científica de Parauapebas.

Após a perícia, os agentes informaram que não foi encontrada faca ou outro instrumento usado no crime, apenas alguns papelotes com droga e preservativos usados. A Polícia Civil já iniciou as investigações para elucidar o crime de assassinato. O corpo segue no IML sem identificação, até o momento.