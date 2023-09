​‘Corujão’ sai para comprar cerveja e acaba morto a tiros no Guamá, em Belém

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Corujão”, foi morto a tiros na tarde deste domingo (3), no bairro do Guamá, em Belém. O crime foi registrado na travessa Francisco Monteiro, entre a rua dos Mundurucus e passagem Bom Jesus. De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, a vítima teria saído em uma motocicleta para comprar cerveja, quando foi abordada por dois suspeitos que estariam ocupando outra moto. O homem teria sido alvejado pelo menos duas vezes na cabeça. Não resistiu e morreu na hora. Após o assassinato, os suspeitos fugiram.

​Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima jogada ao chão junto com a moto em que estava. Vários curiosos se aproximaram do cor​po que foi coberto com um lençol. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para fazer o levantamento das primeiras informações acerca do ocorrido. Mas ainda não há detalhes sobre a possível motivação e autoria do homicídio. A polícia também não informou se a vítima tinha envolvimento com algum tipo de crime e se estaria sofrendo ameaças.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi chamada para fazer a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). Exames cadavéricos deverão esclarecer a causa da morte, assim como poderão ajudar na identificação dos suspeitos. A Polícia Civil vai investigar o caso.