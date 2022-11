Copa do Mundo 2022: Polícia Civil deflagra operação 'Camisa 10' no centro comercial de Belém

Policiais civis da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Pará, vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), deflagraram, na sexta-feira (25), a operação denominada “Camisa 10”.

A ação, realizada no centro comercial da cidade de Belém, teve como objetivo apurar os crimes contra registro de marca, fraude no comércio e crimes contra as relações de consumo. Centenas de camisas comercializadas de forma irregular foram apreendidas.

As investigações policiais começaram após clientes procurarem a Dioe para relatar a compra de produtos de baixa qualidade, que apresentavam defeitos aparentes. Os consumidores também denunciaram que, em vários casos, não tiveram acesso ao direito de trocar os produtos.

Responsáveis pelos estabelecimentos alvos da ação vão ser responsabilizados

“Recebemos as denúncias e iniciamos as investigações para dar uma resposta aos clientes que nos procuram relatando os transtornos após as compras . Com isso, iniciamos as investigações e instauramos os procedimentos cabíveis para apurar o caso”, disse o delegado Yuri Vilanova.

Ainda segundo o titular da Delegacia do Consumidor, os responsáveis pelos estabelecimentos alvos da ação vão ser responsabilizados por crime contra registro de marca e obrigações relativas à propriedade industrial, enganar, no exercício de atividade comercial, o consumidor vendendo mercadoria falsificada ou deteriorada, além de crimes contra a relação de consumo.

Após a apreensão, será feita representação ao Poder Judiciário para que as camisas apreendidas, após perícia e após ter a marca falsificada descaracterizada, possam ser doadas a comunidades carentes. As investigações seguem em andamento para reunir elementos que possibilitem responsabilizar os envolvidos no caso.