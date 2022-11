Delegacia do Consumidor apreende mercadorias de procedência duvidosa

Uma operação deflagrada pela Delegacia do Consumidor, vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), em Belém na última sexta-feira (11), apreendeu centenas de mercadorias irregulares e de procedência não comprovada, como sapatos falsificados, botijões de gás armazenados em locais inapropriados e medicamentos sem a devida identificação.

Agentes da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), da Polícia Civil do Pará, saíram a campo para investigar informações repassadas por meio do Disque Denúncia (181), referentes à venda ilegal de mercadorias comercializadas na capital. A fiscalização percorreu estabelecimentos nos bairros da Marambaia, Cidade Velha e Castanheira.

Os responsáveis pelas mercadorias foram autuados, de acordo com cada situação apresentada, por violação a direito autoral, venda de produtos sem as especificações necessárias, descaminho e venda clandestina (no caso de gás de cozinha). Os produtos foram apreendidos e serão encaminhados para perícia.