COP 30: Força Nacional está em Belém para reforçar a segurança durante o evento climático

Viaturas da Força Nacional passaram a circular pelas ruas de Belém nos últimos dias, marcando o início oficial da atuação do efetivo na capital paraense em apoio à segurança da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Nesta quinta-feira (30), o O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que o grupo chegou à cidade em 18 de outubro e integra as ações de preparação para o evento que ocorre em novembro e irá reunir chefes de Estado, autoridades internacionais e milhares de visitantes.

A presença dos agentes da Força Nacional visa reforçar o patrulhamento, garantir a ordem pública e apoiar as forças de segurança estaduais e federais durante o período que antecede e durante a conferência.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que a Força Nacional de Segurança Pública está presente em toda a região da Amazônia Legal, no âmbito do Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano AMAS, em conformidade com a Portaria MJSP nº 1023/2025”, comunicou o MJSP.

A nota enviada à redação de O Liberak ainda detalha que os agentes já estão participando de reuniões de alinhamento com os órgãos apoiados. “Dentre as atividades que serão executadas, estão previstos patrulhamento ostensivo, policiamento ostensivo, escoltas, ações de gestão de multidões e outras medidas necessárias à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, apontou.

As ações são desenvolvidas de forma integrada com os órgãos de segurança pública federais e estaduais e em articulação com a Polícia Federal. “Por questões de segurança das equipes designadas para a operação, o MJSP não fornece informações de quantitativo de efetivo de operações em andamento”, finalizou.

O efetivo deve atuar em pontos estratégicos da cidade, participar de operações conjuntas e realizar escoltas e ações preventivas em áreas de grande circulação. Além da Força Nacional, outras estruturas federais e estaduais estão sendo mobilizadas para garantir a segurança do evento global.