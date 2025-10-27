Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

COP 30: Cães farejadores chegam a Belém para reforçar segurança na detecção de explosivos

Os cães devem auxiliar as equipes policiais em vários locais onde ocorrerão a programação do evento internacional

O Liberal
fonte

COP 30: Cães farejadores chegam a Belém para reforçar segurança na detecção de explosivos. (Reprodução: Polícia Federal)

Uma unidade com vários cães de faro, especializados em detecção de ameaças que envolvam explosivos, chegou a Belém nesta segunda-feira (27) para reforçar a segurança na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os cães devem auxiliar as equipes policiais em vários locais onde ocorrerá a programação do evento internacional. Diversas tropas continuam chegando à capital paraense para garantir a proteção das autoridades que irão participar da agenda.

Além da Polícia Federal, participam da ação conjunta as Polícias Militares do Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Os trabalhos também são apoiados pelas PMs de Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Amapá e Roraima. A operação relacionada à COP 30 conta com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Segurança

A chegada dos cães integra o plano de ação da Polícia Federal para a segurança durante a COP 30, que desde o dia 1° deste mês já está em andamento. O esquema operacional visa garantir a proteção de um número recorde de delegações internacionais e, ao mesmo tempo, assegurar o exercício da liberdade de expressão em um cenário de alta visibilidade internacional. Para enfrentar a complexidade do evento, a Polícia Federal já recrutou aproximadamente 1.200 servidores, entre policiais e administrativos.

O planejamento da PF reconhece três eixos centrais que tornam esta COP diferente dos grandes eventos anteriores. São eles:

Logística Reforçada

Para a PF, a logística é considerada um pilar fundamental, abrangendo o emprego de um leque de capacidades especializadas. As ações vão desde o reforço na atividade de imigração e fiscalização de portos, como o de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro, até a segurança aeroportuária, incluindo a atuação na Base Aérea de Belém, por onde chegarão as autoridades.

O esquema de segurança também inclui o emprego de equipes dedicadas no aeroporto e no Porto de Outeiro, com atividades diárias, além de capacidades investigativas para prevenção de crimes cibernéticos e de terrorismo. A estrutura envolve, ainda, varreduras e contramedidas anti bombas, garantindo que o diferencial de Belém como sendo uma cidade amazônica e um centro de livre debate seja protegido e valorizado.

Diplomacia e Recorde de Delegações

De acordo com a PF, a natureza da agenda climática, que atrai países com visões frequentemente antagônicas, exige um esquema de segurança adaptado a complexas dinâmicas geopolíticas. A Polícia Federal estima que a COP 30 receberá um número recorde de delegações estrangeiras simultaneamente, demandando uma atenção especial na segurança de autoridades e na articulação com representantes de diversos países.

Liberdade de manifestação

A Conferência em Belém ocorrerá após edições realizadas em países com maiores restrições às liberdades civis. Com a inclusão do período da pandemia de COVID-19, a PF informou que o Brasil se consolida como o principal palco dos últimos cinco anos para a livre manifestação de povos originários e movimentos sociais ligados à causa ambiental. A instituição atuará para proteger todos os participantes e estabelecer perímetros claros, buscando uma "convivência harmônica" entre os segmentos sociais e a manutenção do funcionamento normal da cidade.

Hospedagem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (IFPA) receberá aproximadamente 400 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para hospedagem durante a realização da COP 30, em Belém. Obras de revitalização e conservação do prédio já começaram a ser executadas no campus Belém da instituição.

O campus Belém servirá para as acomodações e permanência dos agentes da PRF. O espaço de ensino técnico, médio e superior localizado na Almirante Barroso, no bairro do Marco, se transformará em uma base para operacionalização das estratégias da PRF durante o maior evento de discussão climática do planeta.

Os agentes de segurança pública federal ficarão em 40 salas de aulas, que serão personalizadas em forma de dormitórios. Em contrapartida, a PRF realizará obras de revitalização e conservação dos prédios e das dependências escolares.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

cães farejadores
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

27.10.25 21h50

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Criança é encontrada morta dentro de mala em frente de cemitério de Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

27.10.25 16h41

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher em decomposição e sem roupas é encontrado em terreno baldio, em Belém

Moradores do bairro da Cremação acionaram as autoridades policiais para relatar sobre o cadáver

27.10.25 13h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda