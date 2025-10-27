COP 30: Cães farejadores chegam a Belém para reforçar segurança na detecção de explosivos

Uma unidade com vários cães de faro, especializados em detecção de ameaças que envolvam explosivos, chegou a Belém nesta segunda-feira (27) para reforçar a segurança na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Os cães devem auxiliar as equipes policiais em vários locais onde ocorrerá a programação do evento internacional. Diversas tropas continuam chegando à capital paraense para garantir a proteção das autoridades que irão participar da agenda.

Além da Polícia Federal, participam da ação conjunta as Polícias Militares do Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Os trabalhos também são apoiados pelas PMs de Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Amapá e Roraima. A operação relacionada à COP 30 conta com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Segurança

A chegada dos cães integra o plano de ação da Polícia Federal para a segurança durante a COP 30, que desde o dia 1° deste mês já está em andamento. O esquema operacional visa garantir a proteção de um número recorde de delegações internacionais e, ao mesmo tempo, assegurar o exercício da liberdade de expressão em um cenário de alta visibilidade internacional. Para enfrentar a complexidade do evento, a Polícia Federal já recrutou aproximadamente 1.200 servidores, entre policiais e administrativos.

O planejamento da PF reconhece três eixos centrais que tornam esta COP diferente dos grandes eventos anteriores. São eles:

Logística Reforçada

Para a PF, a logística é considerada um pilar fundamental, abrangendo o emprego de um leque de capacidades especializadas. As ações vão desde o reforço na atividade de imigração e fiscalização de portos, como o de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro, até a segurança aeroportuária, incluindo a atuação na Base Aérea de Belém, por onde chegarão as autoridades.

O esquema de segurança também inclui o emprego de equipes dedicadas no aeroporto e no Porto de Outeiro, com atividades diárias, além de capacidades investigativas para prevenção de crimes cibernéticos e de terrorismo. A estrutura envolve, ainda, varreduras e contramedidas anti bombas, garantindo que o diferencial de Belém como sendo uma cidade amazônica e um centro de livre debate seja protegido e valorizado.

Diplomacia e Recorde de Delegações

De acordo com a PF, a natureza da agenda climática, que atrai países com visões frequentemente antagônicas, exige um esquema de segurança adaptado a complexas dinâmicas geopolíticas. A Polícia Federal estima que a COP 30 receberá um número recorde de delegações estrangeiras simultaneamente, demandando uma atenção especial na segurança de autoridades e na articulação com representantes de diversos países.

Liberdade de manifestação

A Conferência em Belém ocorrerá após edições realizadas em países com maiores restrições às liberdades civis. Com a inclusão do período da pandemia de COVID-19, a PF informou que o Brasil se consolida como o principal palco dos últimos cinco anos para a livre manifestação de povos originários e movimentos sociais ligados à causa ambiental. A instituição atuará para proteger todos os participantes e estabelecer perímetros claros, buscando uma "convivência harmônica" entre os segmentos sociais e a manutenção do funcionamento normal da cidade.

Hospedagem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (IFPA) receberá aproximadamente 400 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para hospedagem durante a realização da COP 30, em Belém. Obras de revitalização e conservação do prédio já começaram a ser executadas no campus Belém da instituição.

O campus Belém servirá para as acomodações e permanência dos agentes da PRF. O espaço de ensino técnico, médio e superior localizado na Almirante Barroso, no bairro do Marco, se transformará em uma base para operacionalização das estratégias da PRF durante o maior evento de discussão climática do planeta.

Os agentes de segurança pública federal ficarão em 40 salas de aulas, que serão personalizadas em forma de dormitórios. Em contrapartida, a PRF realizará obras de revitalização e conservação dos prédios e das dependências escolares.