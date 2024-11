Consumo de drogas: Polícia encerra 'rave' e prende 9 pessoas em Gurupá, no Marajó

Cerca de nove pessoas foram presas na madrugada da última quinta-feira (14) devido ao consumo de droga em uma rave em Gurupá, no arquipélago do Marajó. Após denúncias de moradores do entorno, agentes da Polícia Militar foram deslocados para o estabelecimento onde a festa estava acontecendo. No local, um balneário da cidade conhecido como Tio Ore, os militares encontraram maconha, que, além do consumo pelos participantes da festa, o entorpecente também estava sendo vendido.

Ainda segundo as primeiras informações, quando a PM chegou no local, as pessoas que estavam ali teriam jogado a droga no rio. Por isso, não foi possível fazer a apreensão de todo o material entorpecente.

No entanto, os policiais ainda encontraram no local aproximadamente 39 gramas de maconha, uma balança de precisão, papelotes vazios e material para o consumo de entorpecentes. Nenhum participante da festa tinha documento e todos foram apreendidos por porte, posse e uso de drogas.

No mês passado, os policiais também encerraram outra festa rave na cidade e o organizador continua preso. Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.