Dupla suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é presa em Redenção

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Redenção, no Sul do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (15/11), ao deflagrar a Operação Pax Populi (Paz Para o Povo). Os autuados foram capturados em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva.

Conforme as informações policiais, as ordens judiciais foram expedidas pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ocorridos em vários bairros do município. Além das prisões, a PC também cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos endereços onde os suspeitos residiam. Ainda não há mais detalhes sobre os itens encontrados e apreendidos nas casas dos investigados. A ação foi realizada para combater a comercialização de entorpecentes e possível atuação de organizações criminosas na cidade.

Segundo a PC, os mandados foram solicitados após uma investigação realizada pela equipe da Superintendência da Polícia Civil, com auxílio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/SUL), da Delegacia de Homicídios de Redenção e da Delegacia Municipal de Redenção. Após serem autuados, os investigados foram encaminhados para passarem pelos procedimentos legais cabíveis.