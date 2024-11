Condenada por tráfico humano, paraense Kat Torres disputará concurso de miss na prisão

A paraense Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres, suposta guru espiritual condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas e por submeter uma pessoa a condições análogas à escravidão, vai disputar um concurso de Miss na penitenciária localizada em Bangu, na Zona Oeste do Rio. As informações foram divulgadas pelo jornalista Ancelmo Gois, do Portal O Globo.

Kat é um das candidatas do Concurso Garota Talavera Bruce deste ano, que tem outras nove companheiras de cárcere da paraense na disputa. Entre as que concorrem ao posto de Miss está uma passista de escola de samba, uma bailarina, uma modelo, uma profissional de salão de beleza e uma lutadora de muay thai.

Kat Torres em sua última entrevista, já presa, divulgada em julho deste ano. (Reprodução / BBC News Brasil)

O Concurso Garota Talavera Bruce começou em 2004 e está na sua 18ª edição. Ele é realizado na própria unidade prisional, com o objetivo promover a autoestima das apenadas, o que pode colaborar para o processo de ressocialização, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.

O caso de Kat Torres veio à tona após o desaparecimento de duas jovens brasileiras em setembro de 2022. Familiares e até o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, se mobilizaram para encontrar as jovens. Em outubro de 2023, a ex-influencer foi presa ao desembarcar de um avião vindo dos EUA com outros brasileiros deportados por conta de irregularidades no país norte-americano.