Caso Kat Torres: paraense obrigava vítima a faturar US$ 15 mil por dia com programas

Desirrê Freitas, de 27 anos, revelou em uma entrevista na última quarta-feira (6) que trabalhava por cerca de 14 horas diárias em boates de striptease e se envolvia em programas sexuais para atingir uma 'meta' de US$ 15 mil, estipulada por Kat Torres. Kat é coach, influenciadora, modelo e autoproclamada bruxa e hipnoterapeuta brasileira, que está presa há mais de um ano por envolvimento em um esquema de tráfico humano para prostituição.

A jovem conheceu Kat aos 20 anos pela internet e começou a seguir a influenciadora em 2016. As consultas com Kat, oferecidas em um site e realizadas pelo Skype, começaram quando Desirrê estava casada e morando na Alemanha. As consultas, que variavam de U$ 100 a U$ 250, abordavam questões profissionais e amorosas. No entanto, a coach, alegando ouvir uma "voz", ordenou que Desirrê se divorciasse na primeira consulta.

Em abril de 2022, Kat ligou desesperada para Desirrê, alegando ter sido traída e precisando de ajuda para se mudar para uma nova casa nos EUA. Usando chantagens emocionais, Kat convenceu Desirrê a viajar, pagando as despesas da viagem. Ao chegar nos EUA, Desirrê notou que a realidade de Kat não condizia com a ostentação que ela mostrava nas redes sociais. As declarações foram feitas ao portal O Tempo.

Kat passou a pressionar Desirrê a trabalhar em boates de striptease, alegando que seria um trabalho espiritual. Estabeleceu metas diárias de ganho, chegando a US$ 15 mil, e ameaçava amaldiçoar Desirrê se não pagasse. A rotina incluía danças, programas sexuais, afazeres domésticos e cuidado de animais.

O pesadelo de Desirrê chegou ao fim em outubro de 2022, quando a família de uma vítima mineira denunciou o caso nas redes sociais, e amigos de Desirrê a consideraram desaparecida. Kat e duas vítimas foram presas em novembro pela polícia norte-americana.

Somente após um mês presa nos Estados Unidos, Desirrê percebeu que era uma vítima e decidiu denunciar sua "amiga". Atualmente, ela conta com o apoio de outras vítimas e decidiu compartilhar sua história no livro "@SearchingDesirrê — Minha jornada pela liberdade".