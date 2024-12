Confusão generalizada termina com 1 morto e 7 feridos em Santarém

Uma confusão generalizada durante as comemorações de Natal terminou no homicídio de Leonardo Lima da Silva, no bairro Uruará, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), no Beco do Papagaio. Outras sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a confusão começou quando Arlisson Sousa Carvalho, de 24 anos, chegou armado com uma faca e uma foice. Ele iniciou uma briga e agrediu pessoas que estavam no local, segundo testemunhas. O suspeito afirmou ter agido em represália e que havia sido ferido anteriormente por Leonardo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. Quatro delas foram encaminhadas ao hospital para receberem​ atendimento médico especializado.

Arlisson foi detido pela PM e conduzido à 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado para ser investigado.