Trio é preso após confusão com simulacro de arma de fogo em barco no Marajó

A Polícia Militar prendeu três homens no último domingo (15/12) na cidade de Curralinho, no Marajó, após confusão em uma embarcação na cidade. Um dos homens teria sacado uma arma de fogo dentro da embarcação se recusando em pagar a passagem e logo após o grupo fugiu do local.

A Polícia Militar foi comunicada, localizou os suspeitos e encaminhou a delegacia para esclarecimentos. Segundo a denúncia, um homem havia sacado uma arma de fogo dentro da embarcação Balsa Baluarte por se recusar a pagar a passagem.

De acordo com informações do portal Marajó News, os policiais localizaram o primeiro suspeito. Ele informou ser de Goiânia (GO), ter passagem pelo sistema penitenciário por roubo e tráfico, mas negou envolvimento no ocorrido na embarcação. O suspeito não possuía documentos de identificação. Ele foi conduzido à delegacia.

A guarnição continuou com em diligências na comunidade do rio Canaticu, onde avistaram os outros dois suspeitos. Ao perceberem a presença da viatura, um deles tentou se desfazer de um objeto, jogando-o atrás de um arbusto. Ambos foram abordados e admitiram estar na embarcação durante o incidente, porém alegaram que a arma foi manuseada por um terceiro suspeito, que havia saído para comprar cigarros.

Durante as buscas, os PMs encontraram no arbusto uma arma de airsoft e, ao revistar uma rabeta onde estavam os pertences dos suspeitos, localizaram munições do mesmo tipo. No momento da abordagem, a vítima do episódio, reconheceu os dois homens como envolvidos no incidente da embarcação. Os três indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Curralinho para os procedimentos legais cabíveis.