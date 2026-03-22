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Polícia

Confusão em bar termina com feridas e jovem levada à delegacia no sudeste do Pará

Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (22) no bairro Betânia

O Liberal
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Uma faca cor-de-rosa foi apreendida durante a ação policial (Divulgação/ PC-PA)

Uma briga generalizada entre mulheres terminou com três pessoas feridas e uma conduzida à delegacia na madrugada deste domingo (22), em um bar localizado na Rua Tomé de Souza, no bairro Betânia, em Parauapebas, no sudeste paraense.

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A mulher detida foi identificada como Lays Cristina Amorim Santos, de 19 anos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo testemunhas, a guarnição policial foi acionada para atender a ocorrência de desordem e, ao chegar ao local, encontrou várias mulheres em confronto físico. Durante a confusão, uma das envolvidas estava com uma faca, enquanto outra utilizava o gargalo de uma garrafa de cerveja.

Durante a intervenção, uma das vítimas se aproximou dos policiais já ferida e se sentou ao lado da equipe. As demais continuaram a briga e precisaram ser contidas pelos agentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

Lays Cristina  foi levada à delegacia sob suspeita de ter ferido uma das mulheres durante a confusão. Uma faca de cor rosa foi apreendida e apresentada na unidade policial.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda um retorno.

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Confusão em bar termina com feridas e jovem levada à delegacia

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