Confusão em bar termina com criança de seis anos machucada, em Abaetetuba

No último domingo, 25, uma confusão em um bar localizado próximo ao Campo do Vaguito, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, terminou com três pessoas feridas, entre elas, uma criança de apenas seis anos de idade. Uma das vítimas, Danielson Maués Machado, foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motivação e o autor dos disparos ainda são desconhecidos. No entanto, as vítimas adultas foram identificadas como Danielson Maués Machado e Rodrigo Marques da Silva. A criança não teve a identidade revelada.

De acordo com testemunhas, os dois homens teriam sido baleados na perna e a criança teria sido atingida de raspão no tórax, sem risco de morte. Quando os policiais militares chegaram no estabelecimento comercial, tanto os dois adultos quanto a criança já haviam sido levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Danielson não teria resistido aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela delegacia do município de Abaetetuba e a criança envolvida na confusão foi atingida apenas por estilhaços do projétil. "Diligências estão sendo realizadas para identificar o suspeito do crime", informa o órgão.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar