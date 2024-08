Condenado por roubo majorado, 'Pivete' é preso pela PC na Feira da Ceasa, em Castanhal

Pedro Henrique Gomes da Silva, de 32 anos, conhecido pelo apelido de “Pivete”, foi preso pela Polícia Civil no começo da tarde de sexta-feira (2/8), na Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a PC, a captura dele aconteceu no momento em que os agentes abordaram pessoas com atitudes suspeitas que estavam no local. Pedro foi um dos abordados e a polícia e, durante consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), constatou uma ordem judicial de captura contra ele por condenação pelo crime de roubo majorado.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, o delito que “Pivete” tinha sido condenado ocorreu em Salvaterra, no Marajó. Este mandado de prisão havia sido expedido pela Vara Única daquele município marajoara. Com isso, policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal deram voz de prisão a ele e o conduziram até a unidade da PC. Pedro segue à disposição da Justiça.

Roubo majorado

O roubo majorado acontece quando há um agravante do crime roubo, o que resulta no aumento da pena. Um exemplo é quando o delito ocorre com utilização de arma de fogo, participação de duas ou mais pessoas, ou se é cometido durante à noite.