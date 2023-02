'Pivete' é preso por tentativa de homicídio contra um policial militar em Ananindeua

Ronald Nascimento dos Santos, conhecido como 'Pivete', foi preso nesta terça-feira, 14, sob a acusação de tentativa de homicídio contra um subtenente da Polícia Militar do Pará (PM) no ano passado, em Ananindeua. O crime teria sido uma forma de retaliação planejada por uma facção criminosa contra o Estado, em resposta a uma intervenção policial feita pouco antes, também em 2022, no município.

VEJA MAIS

A Polícia Civil do Pará (PC), através da Delegacia de Homicídios de Agentes Publicos, vinculada a Divisão de Homicídios, lembra que a tentativa e homicídio aconteceu no dia 7 de setembro de 2022, por volta das 20h, no interior do Residencial Tancredo Neves, em Ananindeua. 'Pivete', juntamente com outro criminoso, surpreendeu a vítima (policial militar que não teve a identidade divulgada) enquanto esta fazia reparos em seu veículo efetuando quatro disparos em suas costas e dois em seu tronco, quanto a vítima já estava caída no chão. À época, o militar foi socorrido e passou por cirurgia, não correndo risco de morte.

Os envolvidos no crime empreenderam fuga do local deixando para trás uma motocicleta que foi apreendida. Quanto à motivação do crime, investigações da PC apontaram vingança de uma facção criminosa:

"Com o avançar das investigações foi descoberto que o crime era uma retaliação da facção criminosa contra o Estado em decorrência de intervenção policial ocorrida no dia 28/08/2022, ocasião em que 04 (quatro) criminosos que ocupavam cargos de relevância evoluíram a óbito após confronto com guarnições da Polícia Militar do Estado do Pará, no bairro do Aurá, Ananindeua/PA", explica o relatório policial.

A PC informa, ainda, que todos os envolvidos estão identificados e com mandados de prisão preventiva expedidos. "Diligências para capturá-los seguem em andamento".