Condenado por estupro de vulnerável é preso durante operação em Belém

Um homem condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta sexta-feira (6), na invasão do Boa Esperança, no Parque do Milênio, em Belém. O mandado de prisão condenatória foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Polícia Interestadual (Polinter).

Segundo a polícia, o mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, referente à sentença de 14 anos e 5 meses de prisão.

Ainda conforme a polícia, o homem foi condenado por abusar sexualmente de sua enteada, que na época dos fatos tinha 10 anos de idade. Após intensa investigação, a equipe policial conseguiu localizar o paradeiro do condenado.

As buscas começaram às 5h desta sexta-feira, com os policiais realizando campana na região até que, por volta das 11h, a prisão foi realizada. O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde cumprirá sua sentença.

“A ação da Polinter reafirma o compromisso da Polícia Civil em combater crimes de violência sexual e garantir a aplicação da justiça, protegendo as vítimas e punindo os agressores”, destaca o delegado Raphael Tavares, diretor da Polinter.