Suspeito de estuprar criança e gravar abuso sexual é preso em Castelo de Sonhos

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e de filmar e produzir vídeo pornográfico envolvendo criança. A ação da Polícia Civil ocorreu na quinta-feira (5/09), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo divulgado pela PC, o caso foi descoberto após o homem ter sido preso por homicídio no ano de 2021. Na ocasião, ele deixou o celular em posse da esposa que, ao acessar a lixeira do aparelho, encontrou diversos vídeos do suspeito abusando sexualmente da enteada. A criança tinha 4 anos de idade na época.

“Após ter conhecimento do ocorrido, a mãe procurou a delegacia para fazer a denúncia. De imediato, nossas equipes iniciaram as investigações e após a apuração dos fatos, foi expedido o mandado de prisão preventiva. Ele se encontrava foragido, mas hoje, tivemos êxito e conseguimos capturá-lo”, explicou o delegado-geral, Walter Resende.

A ação contou com o apoio da Polícia Federal que acionou os policiais civis sobre um foragido que, possivelmente, estaria escondido pela região de Castelo de Sonhos. O suspeito foi conduzido para a unidade policial e se encontra à disposição da Justiça.