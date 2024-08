Homem é procurado por estuprar e tentar matar uma mulher em distrito de Itaituba

Suspeito de estuprar e tentar matar a vítima, João Paulo Piran é procurado pela polícia no Pará. O caso aconteceu no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará, no dia 17 de agosto. Imagens com o rosto do homem e a inscrição 'foragido' estão circulando pelas redes sociais, afirmando que ele foi visto pela última vez na noite do crime. As informações são de O Impacto.

Segundo apurado pelo portal regional, a própria vítima relatou, na delegacia, a violência sofrida. A mulher contou que estava bebendo com amigas em uma conveniência quando, na hora de ir embora, as amigas perceberam que apenas ela estava a pé. Uma das amigas disse que chamaria um amigo para levá-la até em casa.

O amigo era João Paulo que, inclusive, não era conhecido da vítima. Os dois seguiram pela Transgarimpeira em uma moto biz de cor vermelha. Já próximo à casa da vítima, o suspeito pegou um caminho diferente. Na ocasião, a vítima questionou para onde estavam indo e ele respondeu que seria para sua residência. No entanto, ele decidiu parar em um local ermo e, em tom ameaçador, disse para ela descer do veículo.

No local, a mulher foi vítima de estupro. Em seguida, ele ainda tentou levá-la para outro local, na mesma moto. No caminho, a mulher viu duas pessoas passando na rua e decidiu saltar do veículo e pedir ajuda. O relato destaca que as pessoas não prestaram socorro, porque que o suspeito parou a moto e fez os transeuntes acreditarem que a mulher estava mentindo, dizendo que ela estava em crise de ciúmes.

A vítima, então, correu para o pátio de uma serraria e subiu em uma das toras de madeira, onde acabou sofrendo uma queda. Nesse momento, João Paulo Piran já não a seguia e ela conseguiu ajuda, mesmo com outras pessoas duvidando de sua versão, a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com a Polícia Civil ao portal O Impacto, o caso é investigado e João Paulo Piran, procurado. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar de Itaituba, que não quis falar com a imprensa. No momento, a redação aguarda retorno da Polícia Civil sobre o caso.