Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Comerciantes denunciam insegurança na Nova Tamandaré após furto em quiosque

Proprietário afirma que comerciantes detiveram suspeito na manhã desta sexta-feira (23) e cobra ações do poder público

O Liberal
fonte

Comerciantes denunciam insegurança na Nova Tamandaré após furto em quiosque. (Reprodução/ redes sociais)

Quem frequenta e trabalha na área da Nova Tamandaré, em Belém, tem relatado um cenário crescente de insegurança. Na manhã desta sexta-feira (23), o proprietário de um quiosque localizado no espaço do Parque Linear da Nova Tamandaré registrou o momento em que ele e outros comerciantes conseguiram deter um homem suspeito de praticar furtos na região.

Segundo o comerciante, a situação tem se agravado nos últimos dias. “Está muito complicado. Não tem mais condições de ficar aqui”, reclama o homem, enquanto mostra a janela do banheiro que foi quebrada e a porta de um quiosque que foi arrombada. Ele afirma que o quiosque de número 6 foi o alvo mais recente da ação criminosa.

Ainda de acordo com o relato, a ausência de providências por parte dos responsáveis pelo espaço contribui para o clima de insegurança. “Está ficando cada dia mais difícil. Mas lembram que eu cantei essa pedra? Uma hora ia chegar nesse ponto. Não existe nenhum tipo de ação das pessoas responsáveis por essa obra. Uma obra de R$ 200 milhões”, desabafa.

Este não é o primeiro caso de crimes registrados na área. Na madrugada do dia 21 de dezembro do ano passado, um homem foi preso após furtar cabos elétricos no local. Ele foi detido e conduzido à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos cabíveis. Foi o segundo caso em menos de duas semanas. No dia 29 de dezembro, outro homem também foi preso pelo crime de furto de cabos elétricos e encaminhado à Seccional do Comércio.

Além disso, no final do mês de novembro do ano passado, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furtou um dos chamados “sombrinhões” instalados na Nova Tamandaré. As imagens mostram o suspeito desmontando o equipamento e fugindo do local em uma bicicleta.

Diante do cenário de insegurança, o comerciante afirma que cogita deixar o espaço. “Eu vou mandar tirar as minhas coisas de lá. Nós estamos quase apelando de joelhos para ter uma reunião com a prefeitura e ninguém consegue. A situação está precária. Isso é só o prenúncio do Carnaval. Vão mijar nisso aí tudo”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Comerciantes denunciam insegurança na Nova Tamandaré após furto em quiosque
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeitos de integrar organização criminosa morrem em confronto com a PM em Breu Branco

A ação policial também resultou na prisão de um terceiro suspeito e na apreensão de armas e munições

23.01.26 17h47

ABANDONO

Comerciantes denunciam insegurança na Nova Tamandaré após furto em quiosque

Proprietário afirma que comerciantes detiveram suspeito na manhã desta sexta-feira (23) e cobra ações do poder público

23.01.26 16h00

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego pode ter sido vítima de asfixia, diz site

Caso de Alane Freitas Carvalho, em São Domingos do Araguaia, segue sob investigação e ainda não teve a causa da morte oficialmente confirmada pela polícia

23.01.26 15h08

POLÍCIA

Homem morre durante intervenção policial em casa abandonada na Magalhães Barata

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo cartucheira, calibre 28, com duas munições intactas

23.01.26 14h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Criança de três anos é arremessada e morta a facadas pelo próprio pai

Segundo a polícia, o suspeito discutiu com a mãe da criança e, durante a briga, se trancou com o filho no banheiro

23.01.26 13h15

POLÍCIA

Marabá: barbeiro é executado a tiros enquanto trabalhava

Vítima de 22 anos trabalhava na barbearia da família quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.

23.01.26 11h19

ALERTA!

Golpes contra idosos: saiba identificar a fraude do falso funcionário do INSS

Criminosos têm se passado por servidores do órgão para enganar vítimas

23.01.26 8h00

COMBATE

Cinco garimpos ilegais são desativados na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no sudoeste paraense

A operação da PF e MPF combate a exploração clandestinos na região conhecida como Garimpo Manelão

23.01.26 8h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda