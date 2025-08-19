Comandante de rebocador que colidiu com a ponte de Outeiro já está em liberdade

Já está em liberdade o comandante do rebocador que colidiu com a nova ponte de Outeiro, ainda em construção. O piloto da embarcação, identificado como Mário Lima, havia sido preso no domingo (17), data do acidente, mas foi liberado nesta segunda-feira (18).

O caso segue sob investigação da Delegacia Fluvial. De acordo com a Polícia Civil, Mário Lima foi apontado como responsável direto pela colisão. Em sua defesa, o comandante alegou que não teve culpa e atribuiu o acidente a fatores naturais, como a maré e os ventos.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informou que não houve danos à estrutura da ponte, apenas a materiais de obra, e reforçou que as obras seguem normalmente. O prazo de conclusão permanece estimado entre 60 e 70 dias.