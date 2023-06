Colisão entre ônibus e carreta deixa dois mortos e seis feridos em Trairão, no Pará

Duas pessoas morreram em um acidente registrado no município de Trairão, na região sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta de 15h15 de domingo (25), no km 541 da BR-163, km 541. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão lateral envolveu um veículo de transporte de passageiros da empresa Ouro e Prata, que fazia o itinerário Porto Alegre/Santarém, e uma carreta.

As vítimas mortas - um homem e uma mulher - eram passageiras do ônibus. Seus nomes não foram divulgados pela PFR. Seis pessoas ficaram lesionadas. A Polícia Rodoviária Federal acrescentou que informações sobre a possível causa somente após a conclusão da perícia do acidente feita pela equipe.