Colisão entre embarcações termina com morte de jovem em Igarapé-Miri

Uma colisão entre duas embarcações no Rio Panacauera, na zona rural de Igarapé-Miri, nordeste do Pará, terminou com a morte de um jovem, identificado apenas como Alan, e que não teve a idade revelada. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quinta (26/12), mas o acidente aconteceu na noite de quarta-feira (25/12), por volta das 19h30.

De acordo com o perfil Jornal Miriense, moradores da região relataram que Alan teria caído no rio após bater com outra embarcação. As circunstâncias do sinistro ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Após a batida, Alan sumiu nas águas e os moradores se mobilizaram para tentar encontrá-lo ainda com vida. No entanto, o corpo do rapaz foi localizado pela população já na manhã desta quinta (26/12).

A Redação integrada de O Liberal Solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.