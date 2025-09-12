Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba. (Reprodução: Redes Sociais)

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio, uma motocicleta e uma carreta deixou o trânsito congestionado na BR-316, em Marituba, na manhã desta sexta-feira (12). O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no KM-12, sentido de quem vai entrar na capital paraense. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da situação.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram dois automóveis parados na pista, próximos à carreta envolvida. Os carros menores estão amassados e impedem o fluxo dos demais veículos na via. O motociclista atingido não teve ferimentos graves. Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para auxiliar na situação. Devido à colisão ter ocorrido próximo ao batalhão do grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, agentes do CBM também estiveram no local para auxiliar no socorro às vítimas que estavam nos carros. Ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.

Um dos veículos, de cor preta, foi empurrado pelas pessoas para a margem da via, para liberar uma faixa aos demais carros que estavam impedidos de passar. Uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está no local realizando a organização do fluxo de carros enquanto os veículos envolvidos não são retirados da pista. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Detran, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidênte de trânsito

colisao entre carros, carreta e moto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

SENTENÇA

Cinco réus são condenados por assassinato e ocultação de cadáver de joalheiro de Marabá

O homicídio do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa ocorreu em abril de 2021

12.09.25 10h48

DNA

No Pará, Polícia Científica já coletou mais de mil perfis de DNA em custodiados

Atualmente, há mais de 10 mil cadastros de condenados de Justiça no Banco Estadual de Perfis Genéticos, coletados nos últimos 7 anos nas unidades prisionais do Estado

12.09.25 9h23

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

POLÍCIA

Falso farmacêutico é preso suspeito de abusos sexuais e venda de remédios abortivos no Pará

De acordo com as investigações, o homem é suspeito de cometer abusos sexuais contra funcionárias e até mesmo contra a própria esposa

11.09.25 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda