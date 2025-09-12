Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio, uma motocicleta e uma carreta deixou o trânsito congestionado na BR-316, em Marituba, na manhã desta sexta-feira (12). O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no KM-12, sentido de quem vai entrar na capital paraense. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da situação.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram dois automóveis parados na pista, próximos à carreta envolvida. Os carros menores estão amassados e impedem o fluxo dos demais veículos na via. O motociclista atingido não teve ferimentos graves. Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para auxiliar na situação. Devido à colisão ter ocorrido próximo ao batalhão do grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, agentes do CBM também estiveram no local para auxiliar no socorro às vítimas que estavam nos carros. Ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.

Um dos veículos, de cor preta, foi empurrado pelas pessoas para a margem da via, para liberar uma faixa aos demais carros que estavam impedidos de passar. Uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está no local realizando a organização do fluxo de carros enquanto os veículos envolvidos não são retirados da pista. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Detran, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e aguarda o retorno.