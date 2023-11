Colisão entre carro e ambulância é registrada na tarde desta quarta-feira

Uma colisão entre um carro de passeio e uma ambulância foi registrada na tarde desta quarta-feira (1º) na travessa Humaitá com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O acidente teria ocorrido por volta das 16h. Até o momento, não há confirmação de feridos em estado grave.

Informação preliminares dão conta de que o carro teria colidido com a ambulância e capotou. Com a colisão, o carro de passeio ficou totalmente danificado. Já a ambulância, que pertence à prefeitura de Capitão Poço, teve apenas danos na parte do capô, No momento do acidente, a ambulância transportava um paciente, como circulam em vídeos nas redes sociais.

O sinistro deixou quem passava pelo local assustado. Após o acidente, diversos curiosos se aglomeraram no local para acompanhar a cena. Não se sabe ainda quantas pessoas, no total, ocupavam ambos os veículos no momento da batida.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A prefeitura de Capitão Poço foi procurada para detalhar mais informações sobre o caso envolvendo a ambulância do município. A reportagem aguarda retorno.