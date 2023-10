Incêndio atinge hospital pediátrico em Curitiba; um funcionário se feriu

Uma explosão acompanhada de incêndio atingiu o Ambulatório de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, pela manhã desta terça-feira, 31. Segundo o Corpo de Bombeiros, um colaborador do hospital, de 39 anos, sofreu queimaduras de segundo grau e foi encaminhado ao atendimento.

O acidente aconteceu antes dos atendimentos médicos da manhã, e por isso, o espaço de tratamento estava sem crianças ou pacientes, informou o hospital.

Ainda no comunicado feito pela instituição, a causa do acidente foi possivelmente um vazamento na rede de oxigênio no setor de oncologia e hematologia do hospital. O acidente será apurado pelo Corpo de Bombeiros.

Aparentemente, a causa foi um vazamento na rede de oxigênio, o que ainda será confirmado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe de manutenção foi chamada assim que a enfermagem detectou o vazamento, que gerou a explosão [...] O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou já não havia mais riscos, porque o fogo foi contido pela Brigada de Incêndio do Hospital

Até o momento, os atendimentos nos setores afetados pelo incêndio foram reagendados, bem como exames de ecocardio, holter, eletroencefalo e raio-x.

"Para manter o atendimento aos pacientes, a instituição está preparando um espaço alternativo. Todas as equipes do Hospital estão empenhadas para organizar os espaços atingidos e de realocação e para que tudo normalize o quanto antes”, finaliza a nota.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)