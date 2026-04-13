Colisão entre carretas deixa uma pessoa morta na PA-150, em Goianésia do Pará

Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia PA-150, no trecho entre a Vila Aparecida e o município de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (12), envolvendo duas carretas que colidiram e uma caminhonete.

Segundo as informações iniciais, com o impacto da colisão, um dos veículos de carga pegou fogo, enquanto outro ficou tombado na pista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do ocorrido. As chamas consumiram uma das carretas e parte da via ficou comprometida. A situação gerou correria entre quem passava pelo local.

Segundo as primeiras informações repassadas por autoridades, uma pessoa morreu ainda no local. Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.

Equipes de resgate e atendimento de emergência foram acionadas para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários na área. O trecho da rodovia é conhecido pelo intenso fluxo de veículos pesados. As causas ainda não foram esclarecidas. As autoridades de trânsito e policiais devem investigar a dinâmica do acidente.

Em nota, a 'Rota do Pará' prestou esclarecimentos sobre o acidente.

A Rota do Pará informa que foi acionada às 14h37 da tarde deste domingo, 12, para atendimento de ocorrência na rodovia PA-150, KM 186, no município de Goianésia do Pará, adotando de forma imediata os procedimentos operacionais com envio de equipes de resgate, com ambulâncias e caminhão-pipa, bem como para sinalização e organização do tráfego.



A ocorrência envolveu duas carretas e uma camionete, com uma vítima fatal registrada no local e uma sendo encaminhada por equipe da Rota do Pará ao Hospital de Goianésia do Pará. As demais foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou de forma conjunta no atendimento.



A rodovia permaneceu temporariamente bloqueada em ambos os sentidos para os procedimentos operacionais, como retirada dos veículos e limpeza da pista, sendo totalmente liberada às 23h50.



A Rota do Pará tem atuado para promover melhorias nas rodovias sob sua concessão e reforça que a segurança viária é um papel de todos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.