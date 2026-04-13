Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carretas deixa uma pessoa morta na PA-150, em Goianésia do Pará

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (12)

O Liberal
fonte

Colisão entre carretas deixa uma pessoa morta na PA-150, em Goianésia do Pará. (Foto: Redes Sociais)

Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia PA-150, no trecho entre a Vila Aparecida e o município de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (12), envolvendo duas carretas que colidiram e uma caminhonete. 

Segundo as informações iniciais, com o impacto da colisão, um dos veículos de carga pegou fogo, enquanto outro ficou tombado na pista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do ocorrido. As chamas consumiram uma das carretas e parte da via ficou comprometida. A situação gerou correria entre quem passava pelo local.

Segundo as primeiras informações repassadas por autoridades, uma pessoa morreu ainda no local. Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.

Equipes de resgate e atendimento de emergência foram acionadas para prestar socorro e realizar os procedimentos necessários na área. O trecho da rodovia é conhecido pelo intenso fluxo de veículos pesados. As causas ainda não foram esclarecidas. As autoridades de trânsito e policiais devem investigar a dinâmica do acidente.

Em nota, a 'Rota do Pará' prestou esclarecimentos sobre o acidente.

A Rota do Pará informa que foi acionada às 14h37 da tarde deste domingo, 12, para atendimento de ocorrência na rodovia PA-150, KM 186, no município de Goianésia do Pará, adotando de forma imediata os procedimentos operacionais com envio de equipes de resgate, com ambulâncias e caminhão-pipa, bem como para sinalização e organização do tráfego.
 
A ocorrência envolveu duas carretas e uma camionete, com uma vítima fatal registrada no local e uma sendo encaminhada por equipe da Rota do Pará ao Hospital de Goianésia do Pará. As demais foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou de forma conjunta no atendimento.
 
A rodovia permaneceu temporariamente bloqueada em ambos os sentidos para os procedimentos operacionais, como retirada dos veículos e limpeza da pista, sendo totalmente liberada às 23h50.
 
A Rota do Pará tem atuado para promover melhorias nas rodovias sob sua concessão e reforça que a segurança viária é um papel de todos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colisão entre carretas e carro de passeio

Acidente de trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas após briga generalizada em Xinguara

O crime aconteceu na noite de sábado (11)

13.04.26 11h17

ACIDENTE

Câmeras de segurança registram colisão que destruiu veículos na Presidente Vargas, em Belém

O caso ocorreu na manhã do último domingo (12).

13.04.26 10h12

ASSALTO!

Equipe de reportagem é assaltada durante gravação no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (13)

13.04.26 9h00

INCÊNDIO

Incêndio destrói residência no Curió-Utinga, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (12)

13.04.26 8h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ASSALTO!

Equipe de reportagem é assaltada durante gravação no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (13)

13.04.26 9h00

INCÊNDIO

Incêndio destrói residência no Curió-Utinga, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (12)

13.04.26 8h25

ACIDENTE

Câmeras de segurança registram colisão que destruiu veículos na Presidente Vargas, em Belém

O caso ocorreu na manhã do último domingo (12).

13.04.26 10h12

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre carretas deixa uma pessoa morta na PA-150, em Goianésia do Pará

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (12)

13.04.26 8h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda