Colisão deixa carro capotado e pessoa ferida no bairro do Marco, em Belém

Dois carros de passeio colidiram e um deles capotou, na manhã desta terça-feira (15/10), no bairro do Marco, em Belém. O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma. Conforme as informações da Guarda Municipal de Belém (GMB), uma pessoa ficou ferida.

A equipe da GMB auxiliou prestando os primeiros socorros às vítimas do acidente. Segundo o guarda J. Fernando, a colisão ocorreu por volta de 7h50 entre um carro Onix e um Fox vermelho.

“As informações preliminares aqui são que uma das condutoras, provavelmente quem estava transitando aqui na Visconde de Inhaúma, avançou a preferencial. No Fox vermelho estavam duas pessoas e no Onix estava somente a condutora. O Onix estava transitando aqui na Alferes Costa, sentido Duque de Caxias. E o Fox estava transitando na Visconde”, relatou o guarda municipal.

Segundo o agente, a condutora do carro vermelho teve algumas lesões e os guardas acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Nós isolamos o local e acionamos o 912 para encaminhar as vítimas a um hospital. As partes estão conversando e entrando em acordo, aguardando a seguradora. O Fox possui o seguro, então eles estão acertando o melhor para as duas partes. Foi dado a orientação de fazer o boletim de ocorrência. Elas devem se dirigir à unidade policial para registrar o caso e vão se resolver”, explicou o guarda J. Fernando.