Jovem de 19 anos morre após ser atingida violentamente por motorista de Porsche que avançou sinal

A jovem Isabely Cristina dos Santos Felix, de 19 anos, morreu após a moto em que ela estava como carona ser atingida por um Porsche na Avenida Doutor Gastão Vidigal com a Avenida Petrônio Portela no município de Maringá, no norte do Paraná, na noite do último sábado (12). Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Isabely teve ferimentos graves na cabeça, entrou em parada cardíaca e morreu no local.

O acidente aconteceu após o motorista do carro de luxo avançar o sinal vermelho e colidir com a motocicleta, que era pilotada pelo namorado da vítima, um jovem de 21 anos. Ele foi socorrido em estado grave e levado a um hospital.

Segundo o portal GCM, o histórico do motorista é de 12 suspensões de condução, dez multas e duas suspensões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Após o ocorrido, o motorista da Porsche fugiu e abandonou o veículo no local. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), o homem foi identificado, mas não teve o nome divulgado. A Polícia Civil (PC-PR) investiga o caso.

Ainda segundo a polícia, um homem esteve no local do acidente e se identificou como pai do motorista. Ele disse que o filho vai se apresentar na delegacia junto de um advogado nesta segunda-feira (14).

