VÍDEO: 'Meu carro custa R$ 1 milhão', diz dono de Porsche após agredir entregador

"Você é um lixo, sua moto é um lixo! Meu carro custa R$ 1 milhão." Essa declaração foi feita por um morador do bairro Santa Inês, na região Leste de Belo Horizonte, logo após colidir seu Porsche com a motocicleta de um entregador de aplicativos e agredir o trabalhador, na tarde da última quarta-feira (14). A ação foi registrada por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos.

O acidente, que incluiu crimes de agressão e dano, ocorreu por volta das 14h na rua Carmésia, em frente à residência do suspeito. O motociclista de 24 anos havia acabado de estacionar sua moto e estava se dirigindo até a porta de uma cliente, quando o motorista saiu da garagem em marcha à ré. Mesmo com os sensores de segurança do veículo projetados para prevenir colisões durante manobras, o suspeito aparentemente desconsiderou os alertas e colidiu com a motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que após descer do carro de forma exaltada, o suspeito derrubou a moto ao se aproximar para verificar os danos dos dois veículos envolvidos. Em seguida, o proprietário do carro de luxo começou a arrastar a moto e a agredir o trabalhador com socos e chutes. As agressões cessaram apenas quando os moradores da região informaram que estavam gravando a cena. Logo depois, o motorista tomou o celular do entregador para impedi-lo de chamar a polícia.

Conforme boletim da PM, antes de deixar o local, o motorista começou a gritar que o motociclista era "um lixo", e que a moto também era "um lixo", afirmando que custava "R$ 300". Ele completou dizendo que seu carro tinha o valor de "R$ 1 milhão". Após a fuga do condutor do Porsche, o motoboy recebeu auxílio dos moradores da área, que forneceram o endereço, telefone e outros dados do motorista para que ele pudesse registrar um Boletim de Ocorrência.

A ocorrência foi finalizada na 3ª Delegacia de Polícia Civil Leste, que assumirá a responsabilidade pela investigação dos crimes.