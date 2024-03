Cocaína e skunk são apreendidos pela PRF em ônibus, em Santa Maria do Pará

Três pessoas foram presas e cerca de 61 kg de cocaína e seis quilos de skunk foram apreendidos em um ônibus no quilômetro 100 da BR-316, trecho que faz parte de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. A ação, que ocorreu na quinta-feira (7), foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tinha como objetivo a verificação de veículos de transporte de passageiros.

VEJA MAIS

Segundo o que foi informado pelos agentes, a equipe da PRF abordou o ônibus em frente a Unidade Operacional (UOP). Segundo a verificação, o veículo tinha saído de Belém e o destino final era a cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco. Ao inspecionar o bagageiro, os policiais sentiram um forte odor característico de entorpecentes vindo de uma mala. Ao verificar o conteúdo, foram encontrados 56 tabletes de substância semelhante a cocaína, totalizando 61 kg. O dono da mala foi localizado e estava junto com a esposa. Ele relatou que estava levando a droga até o outro estado e receberia a quantia de 25 mil pelo transporte.

Os agentes da PRF continuaram as buscas e, no mesmo ônibus, encontraram outra mala contendo seis quilos de skunk. Ao localizar o dono da bagagem, ele foi questionado e relatou que é do Maranhão. O homem disse ter ido até Belém buscar a droga e estava voltando ao local de origem.

De acordo com as autoridades, pela quantidade de droga apreendida é avaliado que o prejuízo ao crime organizado seja de mais de 11 milhões de reais. Diante dos fatos, os passageiros foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados, em tese, por tráfico de drogas.