Policial militar denuncia a própria sobrinha por tráfico de drogas, em Breves, na ilha do Marajó

Um policial militar denunciou a própria sobrinha, que foi flagrada com mais de 1 kg de maconha em Breves, no Arquipélago do Marajó. A jovem de 25 anos foi detida em casa e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (8).

Conforme o responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, um soldado lotado no 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) observou sua sobrinha buscando uma sacola em uma embarcação e desconfiou que pudesse ser entorpecente.

De acordo com informações divulgadas pelo site No​tícia Marajó, mesmo sendo parente da mulher, o militar informou a guarnição de serviço, que foi até a casa da jovem no bairro Cidade Nova e encontrou uma mochila com 1,1 quilo de maconha.

A suspeita foi presa e encaminhada até a Polícia Civil, que fez busca pessoal e que vai investigar para descobrir a origem da droga.