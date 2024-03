Trio é preso suspeito de se passar por policiais civis em Ananindeua

Três homens foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Maguari, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, eles se passavam por policiais civis.

O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) faziam rondas pela área quando se depararam com os suspeitos armados. Além disso, o trio, segundo a PM, tentava forjar uma situação de tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante.

Os suspeitos foram conduzidos à Seccional do Paar, onde o caso foi registrado. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.