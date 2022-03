Dois homens são detidos após se passarem por policiais, em São Brás

Dois homens foram detidos, na tarde da última terça-feira (15), durante um patrulhamento da Ronda da Capital (Rondac), da Guarda Municipal de Belém (GMB). Os indivíduos foram abordados, após apresentarem atitude suspeita, no bairro de São Brás, na capital paraense. Com eles foram encontrados uma arma com numeração raspada, um colete balístico e duas carteiras funcionais, sendo uma da Polícia Militar e outra do Exército. A dupla tentava se passar por policiais militares.

Segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB), os indivíduos e os materiais foram conduzidos até a seccional de São Brás para os procedimentos cabíveis.