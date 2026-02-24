Cinco pessoas são presas durante operação de combate ao Comando Vermelho, no Pará

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (24) durante a segunda fase da Operação Karma, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará para desarticular um grupo criminoso investigado por roubo majorado, restrição de liberdade, associação criminosa e tráfico de drogas.

Foram presos Joaquim Rodrigues de Araújo, Raíssa Tavares da Silva, Jucinei Xerente Gonçalves, Andrei Santos Abreu e Luan Davi Vieira Dias. As prisões ocorreram nos municípios de Belém, Ananindeua e em Vila dos Cabanos, distrito de Barcarena. Seis investigados continuam sendo procurados pela Polícia Civil.

De acordo com as investigações, os suspeitos integram a facção Comando Vermelho e são apontados como responsáveis por um crime ocorrido no dia 16 de outubro de 2025, quando um cidadão de nacionalidade indiana e seus familiares tiveram a liberdade restringida durante um assalto na residência da família, em Vila dos Cabanos. A vítima foi agredida e sofreu lesões graves.

Durante o cumprimento dos mandados, Raíssa Tavares da Silva foi flagrada com cerca de 30 porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. Já Luan Davi Vieira Dias foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após ser encontrado com diversos papelotes de entorpecentes. Segundo a polícia, ele é irmão de um dos principais alvos da operação, que segue foragido.

A operação mobilizou 38 policiais civis, divididos em 10 equipes, com o apoio de 10 viaturas. A ação contou ainda com suporte da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Informações que possam ajudar na localização dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.