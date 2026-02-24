Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cinco pessoas são presas durante operação de combate ao Comando Vermelho, no Pará

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados em Belém, Ananindeua e Vila dos Cabanos; seis investigados seguem foragidos

O Liberal
fonte

Cinco pessoas são presas durante operação de combate ao Comando Vermelho, no Pará. (Reprodução)

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (24) durante a segunda fase da Operação Karma, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará para desarticular um grupo criminoso investigado por roubo majorado, restrição de liberdade, associação criminosa e tráfico de drogas.

Foram presos Joaquim Rodrigues de Araújo, Raíssa Tavares da Silva, Jucinei Xerente Gonçalves, Andrei Santos Abreu e Luan Davi Vieira Dias. As prisões ocorreram nos municípios de Belém, Ananindeua e em Vila dos Cabanos, distrito de Barcarena. Seis investigados continuam sendo procurados pela Polícia Civil.

De acordo com as investigações, os suspeitos integram a facção Comando Vermelho e são apontados como responsáveis por um crime ocorrido no dia 16 de outubro de 2025, quando um cidadão de nacionalidade indiana e seus familiares tiveram a liberdade restringida durante um assalto na residência da família, em Vila dos Cabanos. A vítima foi agredida e sofreu lesões graves.

Durante o cumprimento dos mandados, Raíssa Tavares da Silva foi flagrada com cerca de 30 porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. Já Luan Davi Vieira Dias foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após ser encontrado com diversos papelotes de entorpecentes. Segundo a polícia, ele é irmão de um dos principais alvos da operação, que segue foragido.

A operação mobilizou 38 policiais civis, divididos em 10 equipes, com o apoio de 10 viaturas. A ação contou ainda com suporte da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Informações que possam ajudar na localização dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cinco pessoas são presas durante operação de combate ao Comando Vermelho, no Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por estupro da enteada de dez anos em Ananindeua

Abusos ocorriam há pelo menos quatro anos sempre que a mãe saia de casa

24.02.26 20h06

VIOLÊNCIA

Jovem é baleado e morre após dar entrada em hospital de Marabá

Crime foi registrado no Residencial Jardim do Éden, no núcleo Morada Nova; suspeitos estavam em motocicleta sem placa

24.02.26 20h04

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por venda ilegal de munições em Aveiro

Polícia Civil prendeu o suspeito juntamente com 247 munições intactas de diferentes calibres

24.02.26 19h27

“KARMA”

Cinco pessoas são presas durante operação de combate ao Comando Vermelho, no Pará

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados em Belém, Ananindeua e Vila dos Cabanos; seis investigados seguem foragidos

24.02.26 19h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Idoso suspeito de estelionato contra turistas é preso em Belém

As apurações apontam que o investigado atuava em pontos turísticos como a Estação das Docas e do Mercado de São Brás.

24.02.26 13h08

PRESO

Filho é preso suspeito de matar o pai com facadas após discussão em Santana do Araguaia

O suspeito foi detido na segunda-feira (23)

24.02.26 10h30

PRESOS

Dupla é presa e 46 quilos de cobre são apreendidos em Belém

Os detidos são suspeitos de envolvimento em vários furtos de fios elétricos

24.02.26 12h31

GRAVÍSSIMO

Carretas esmagam carro e motorista morre em Santarém nesta terça-feira (24)

Duas vítimas, ocupantes do veículo de passeio, foram resgatada das ferragens com vida

24.02.26 16h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda