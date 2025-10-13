Capa Jornal Amazônia
Cinco pescadores são resgatados pela Marinha após naufrágio no Pará

Vítimas estavam à deriva desde domingo (12) e uma delas foi encaminhada com urgência para hospital em Belém com desidratação grave

O Liberal
fonte

Cinco pescadores são resgatados após embarcação naufragar no litoral do Pará. (Foto: Marinha do Brasil)

Cinco pescadores que estavam em alto-mar no litoral paraense foram resgatados pela Marinha do Brasil (MB) nesta segunda-feira (13), após a embarcação em que estavam naufragar. Eles são tripulantes do barco "Netinho III", que saiu da cidade de Maracanã no dia 9 de outubro. O naufrágio foi identificado a cerca de 166 quilômetros de Belém, o que deu início à operação de busca e salvamento. Uma das vítimas está com desidratação grave e já foi encaminhada a um hospital da capital, enquanto as demais seguem recebendo atendimento médico no Navio-Patrulha, com previsão de chegada para a noite.

O naufrágio foi identificado na manhã de domingo (12) por outros pescadores, que encontraram a embarcação emborcada e presa em redes de pesca. Após o caso ser comunicado à Marinha, a operação de busca e resgate foi iniciada.

Resgate dos náufragos

A Marinha do Brasil acionou a estrutura de resgate, enviando o Navio-Patrulha “Guarujá” e uma aeronave para realizarem as buscas no litoral paraense. Na manhã desta segunda-feira (13), os 5 náufragos foram avistados por um navio mercante e recolhidos.

Uma das vítimas apresentou indícios de desidratação intensa e necessidade de evacuação imediata, que foi realizada por uma aeronave. Ele chegou à Base Aérea de Belém por volta de 12h e foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti.

Os demais tripulantes estão recebendo o atendimento médico necessário no Navio-Patrulha, enquanto seguem a caminho da capital paraense. A MB informou que a previsão é que os náufragos cheguem ainda durante a noite.

Naufrágio do "Netinho III"

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que pescadores encontram o barco que naufragou. Segundo eles, a embarcação chamada "Netinho III" teria ficado presa na rede de pesca durante a madrugada de domingo. No entanto, não havia nenhum tripulante dentro. A embarcação foi retirada do fundo do mar e rebocada para a cidade de Salinas.

