Cinco garimpos ilegais são desativados na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no sudoeste paraense

Cinco garimpos clandestinos foram desativados na região conhecida como Garimpo Manelão, na Terra Indígena Trincheira-Bacajá, no sudoeste do Pará. A operação foi realizada pela Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Federal, na quinta-feira (22/1).

Conforme a PF, os agentes identificaram cinco pontos de exploração clandestina no interior da Terra Indigena. Os locais foram alvo de mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. Durante a operação, também foram destruídas estruturas utilizadas na atividade criminosa, resultando na interrupção completa das frentes de garimpo identificadas.

A ação contou com equipes em campo e apoio aéreo da PF, com atuação conjunta com o Ministério Público Federal.

A Terra Indígena Trincheira-Bacajá se estende pelos municípios de Pacajá, São Félix do Xingu, Anapu, Altamira e Senador José Porfírio. A TI está situada às margens do Rio Bacajá, um afluente do Rio Xingu.