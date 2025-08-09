Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 em Santa Bárbara do Pará

Fato se deu por volta das 22h de sexta (8) e vítima faleceu no local da ocorrência

O Liberal
fonte

Ciclista não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente (Foto: imagem meramente ilustrativa)

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 22h da noite de sexta-feira (8) no Município de Santa Bárbara resultou na morte de um ciclista identificado como Elisvan do Socorro, de 48 anos de idade. O acidente se deu na rodovia PA-408 e envolveu um carro de passeio. 

Elisvan não resistiu aos ferimentos no corpo e acabou falecendo no local do fato. O condutor do carro de passeio foi identificado, e o motivo do que teria provocado esse acidente fatal é investigado pela Polícia Civil. Policiais e técnicos da Polícia Científica compareceram ao local da ocorrência para os procedimentos específicos nesse tipo de situação.

Palavras-chave

polícia

ciclista morre em acidente em santa bárbara do pará
Polícia
