Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 em Santa Bárbara do Pará

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 22h da noite de sexta-feira (8) no Município de Santa Bárbara resultou na morte de um ciclista identificado como Elisvan do Socorro, de 48 anos de idade. O acidente se deu na rodovia PA-408 e envolveu um carro de passeio.

Elisvan não resistiu aos ferimentos no corpo e acabou falecendo no local do fato. O condutor do carro de passeio foi identificado, e o motivo do que teria provocado esse acidente fatal é investigado pela Polícia Civil. Policiais e técnicos da Polícia Científica compareceram ao local da ocorrência para os procedimentos específicos nesse tipo de situação.