Ciclista morre após ser atingido por ônibus em Ananindeua, na Grande Belém

Gilberto de Almeida Lira, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da tarde desta segunda-feira (23/3) na travessa SN 3, próximo da WE 22 e WE 23, na Cidade Nova 4, em Ananindeua, na Grande Belém. Para a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o ciclista seguia na via bem próximo de um ônibus — da linha Icuí-Presidente Vargas — e esbarrou no coletivo, vindo a perder o controle do veículo, parar debaixo do coletivo e ser esmagado por ele.

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou, às 12h41, o momento em que Gilberto aparece na travessa de boné e na bicicleta. Ele passa ao lado de um carro e, nesse momento, não é possível ver o momento em que o ciclista sofre o acidente. Um homem, ao ver o momento em que o ônibus passou por cima da vítima, vai até a calçada com as mãos no rosto, assustado com o que havia visto.

A imagem em destaque mostra o coletivo envolvido no sinistro. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Gilberto morreu no local. A Guarda Municipal de Ananindeua também foi acionada ao caso. O condutor do ônibus permaneceu no local do sinistro e foi conduzido até a Seccional da Cidade Nova.

A Polícia Científica se deslocou até o local para realizar a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Uma equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) esteve no local para orientar os condutores que passavam pelo local, por conta do isolamento do trecho onde o acidente ocorreu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.