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Polícia

Ciclista morre após ser atingido por ônibus em Ananindeua, na Grande Belém

Para a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o ciclista seguia na via bem próximo de um ônibus — da linha Icuí-Presidente Vargas — e esbarrou no coletivo, vindo a perder o controle do veículo, parar debaixo do coletivo e ser esmagado por ele

O Liberal
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Registro de onde o acidente ocorreu (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Gilberto de Almeida Lira, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da tarde desta segunda-feira (23/3) na travessa SN 3, próximo da WE 22 e WE 23, na Cidade Nova 4, em Ananindeua, na Grande Belém. Para a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o ciclista seguia na via bem próximo de um ônibus — da linha Icuí-Presidente Vargas — e esbarrou no coletivo, vindo a perder o controle do veículo, parar debaixo do coletivo e ser esmagado por ele. 

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou, às 12h41, o momento em que Gilberto aparece na travessa de boné e na bicicleta. Ele passa ao lado de um carro e, nesse momento, não é possível ver o momento em que o ciclista sofre o acidente. Um homem, ao ver o momento em que o ônibus passou por cima da vítima, vai até a calçada com as mãos no rosto, assustado com o que havia visto. 

image A imagem em destaque mostra o coletivo envolvido no sinistro. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Gilberto morreu no local. A Guarda Municipal de Ananindeua também foi acionada ao caso. O condutor do ônibus permaneceu no local do sinistro e foi conduzido até a Seccional da Cidade Nova. 

A Polícia Científica se deslocou até o local para realizar a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. Uma equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) esteve no local para orientar os condutores que passavam pelo local, por conta do isolamento do trecho onde o acidente ocorreu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno. 

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