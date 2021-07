Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão na BR-316

Na manhã desta terça-feira, 20, um acidente de trânsito na rodovia BR-316 tirou a vida de um ciclista, por volta das 10h. Jean Cerico Lameira foi atropelado por um caminhão, dirigido por Marcone Alves de Sousa, enquanto pedalava na rodovia federal, e não resistiu aos ferimentos, morrendo sem chances de ser socorrido.

De acordo com testemunhas, o acidente foi no km-07 da BR, dentro dos limites de Ananindeua. Jean, que era servidor público da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), foi atingido pelo veículo pesado quando o caminhão saia de uma borracharia. O caminhoneiro relatou que nunca tinha atropelado uma pessoa em todos seus anos de profissão, e passou mal por conta do acidente.

Ainda conforme as informações das pessoas que estavam no local, o ciclista estava na contramão da rodovia, sendo atingido pelo caminhão que seguia em direção a Belém. O 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) está no local, bem como o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, que foi acionado para remover o corpo da vitima.