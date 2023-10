Ciclista é roubada e estuprada na calçada em Altamira; suspeito foi preso

Erlan de Sousa Azevedo foi preso, no último domingo (15), por roubar e estuprar uma mulher no meio da Rua Arariúnas, perto de uma loja mecânica do bairro Uirapuru, em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime, que ocorreu no sábado (14), foi registrado por câmeras de segurança.

Pelas imagens é possível ver a vítima andando de bicicleta até que um motociclista a aborda, às 6h29. O suspeito a agride e passa a mão nas partes íntimas da ciclista. É quando a mulher tenta escapar, mas ambos caem na calçada.

O homem vai para cima dela e, segundo o registro policial, também coloca o pênis para fora e pede para a vítima fazer sexo oral nele. Durante todo o crime, nenhuma pessoa surge para tentar para Erlan. Depois de estuprar a vítima, o motociclista foge com a bolsa da mulher.

A vítima foi até a 22ª Seccional de Altamira e registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso. A partir daí, as polícias Civil e Militar começaram a procurar Erlan. No dia seguinte ao crime, no domingo (15), ele foi preso na casa onde mora. No imóvel, os agentes encontraram a motocicleta utilizada no delito.

O preso, segundo a apuração do Confirma Notícia, seria estudante do curso de Matemática da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele foi apresentado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Altamira. A redação integrada de O Liberal solicitou mais um posicionamento da Uepa e aguarda retorno.