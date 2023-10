Coordenador de escola em Igarapé-Miri é preso por suspeita de estupro de alunos

O coordenador de uma escola no município de Igarapé-Miri, nordeste do Pará, foi preso na manhã do último sábado (14) sob suspeita de estupro. As vítimas seriam alunos da instituição em que atuava. A prisão ocorreu como resultado da “Operação Icatu”, destinada a cumprir mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra o docente, deflagrada pelas polícias Civil e Militar

Segundo a polícia, o suspeito foi preso na casa dele, que fica no Rio Meruu. No imóvel, que também foi alvo da operação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que poderão ajudar nas investigações. Já na Vila Santa Maria de Icatu, onde fica a escola em que o coordenador trabalhava, os agentes confiscaram um celular e um notebook.

De acordo com informações levantadas durante as investigações, o suspeito atentava contra a dignidade sexual de estudantes. Ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. A apuração da PC a respeito deste crime prossegue para identificar outras vítimas e envolvidos.

Quaisquer informações que possam ajudar a polícia podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.