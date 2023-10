Pai e mais dois filhos são presos por envolvimento em homicídio ocorrido em Altamira

Ludimar Pereira Rodrigues e os filhos, Davi Dias Rodrigues e Daniel Dias Rodrigues, foram presos neste sábado (14), na zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará, suspeitos de participação em um homicídio registrado no município. O objetivo da ação era cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão pelo crime, ocorrido no dia 5 deste mês. Wares Tchanclei Costa da Silva foi morto a tiros na comunidade Quatro Bocas, mesmo local onde a Polícia Civil executou a operação que resultou nas prisões dos três suspeitos.

Segundo o portal Confirma Notícia, a polícia informou que Ludimar foi encontrado a dois quilômetros da comunidade e, na ocasião da abordagem, estava de posse de um revólver e munições. Foi a partir das informações repassadas por ele que a polícia conseguiu chegar ao paradeiro dos dois filhos, também suspeitos de envolvimento no homicídio.

Davi e Daniel foram detidos na vila. No decorrer do trabalho policial, foram encontradas uma espingarda, celulares e uma motocicleta que teria sido utilizada no dia do assassinato de Wares, conforme divulgado pelo portal Confirma Notícia. Os três foram levados à Delegacia de Altamira para os devidos procedimentos. Eles devem ser encaminhados ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu.

O crime

Wares foi executado a tiros há quase duas semanas. De acordo com testemunhas, os suspeitos já teriam chegado atirando contra a vítima, que foi surpreendida e morta em sua residência. Uma mulher apontada como companheira de Wares e que estava no local também foi atingida pelos disparos e ferida no braço. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital em Altamira.



A vítima tinha passagens pela polícia, inclusive pelo crime de homicídio. Wares seria um dos sobreviventes da chacina que aconteceu no antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira, em 2019.