Yan Couto, da seleção, pede desculpas após citar Daniel Alves como ídolo

O lateral-direito Yan Couto, da seleção brasileira, pediu desculpas nesta terça-feira (17) após citar Daniel Alves como seu ídolo em entrevista coletiva. A declaração, dada durante a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, repercutiu negativamente nas redes sociais, já que o ex-atleta está preso desde janeiro acusado de estupro.

Em nota oficial, Yan reforçou que se referia no sentido do futebol, já que cresceu assistindo o ex-jogador do Barcelona em campo. No entanto, ele reconheceu que errou ao deixar a fala aberta para outros tipos de interpretação. "Quero deixar claro aqui que eu repudio totalmente qualquer tipo de crime e violência, sobretudo contra mulheres. Sou grato a todos que compreenderam a intenção da minha fala e me mandaram palavras de apoio e força.", afirmou.

O jogador de 21 anos também disse que estava nervoso pela estreia na seleção brasileira e que não pensou direito. "Pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um", concluiu.

Confira a coletiva completa:

Confira a nota completa

"Pela primeira vez, me vi em uma polêmica e precisei de um tempo para entender o que estava acontecendo e como reagir a tudo, apesar de não ter sido a intenção.

Quando eu me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol - coisa que eu acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um.

Assim como tantas outras crianças, cresci assistindo a ele e me inspirei em sua carreira durante toda a formação da minha. Isso inclusive é normal no futebol, costumamos nos inspirar em jogadores da mesma posição.

Quero deixar claro aqui que eu repudio totalmente qualquer tipo de crime e violência, sobretudo contra mulheres. Sou grato a todos que compreenderam a intenção da minha fala e me mandaram palavras de apoio e força. Por último, deixo aqui as minhas mais sinceras desculpas a todos que foram ofendidas com o que foi dito. Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)