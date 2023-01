Cerimonialista é encontrado morto dentro de casa no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O cerimonialista Paulo José Fernandes Mamed foi encontrado morto na tarde da última quinta-feira (19), em sua casa, na WE 49 da Cidade Nova, em Ananindeua. Amigos estranharam o fato dele não aparecer e nem dar noticias por quatro dias e decidiram ir até a residência de Paulo, que morava sozinho, para saber se algo tinha acontecido. A polícia foi chamada para auxiliar na busca e já encontrou Paulo em estado de decomposição, deitado na própria cama.

Paulo era bastante conhecido e tinha uma carreira sólida como cerimonialista há quase 40 anos. A causa da morte não foi confirmada pelas autoridades, mas, colegas suspeitam que ele possa ter sofrido um infarto.

Foram os vizinhos que acionaram a Polícia Militar para que se pudesse verificar um mau cheiro vindo da casa de Paulo, o que mais tarde se revelou ser o odor exalado pelo corpo. Os militares tiveram que arrombar os cadeados do imóvel e localizaram o corpo do cerimonialista no quarto dele com o ventilador ligado.

A Polícia Científica esteve no local para fazer a remoção do corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova.

Uma pessoa que preferiu não se identificar conversou com a redação integrada de O Liberal na tarde deste sábado (21). A fonte, que trabalhou com Paulo por quase 38 anos, destacou que o cerimonialista era bem quisto. “Minha relação com ele (Paulo) era apenas profissional. Ele era muito conhecido em Belém e tinha muitas relações sociais. O Paulo perdeu a mãe recentemente e foi por esse motivo que passou a morar sozinho”, relatou o amigo.

Paulo foi enterrado no cemitério de Santa Izabel, por volta das 14h30 de sexta-feira (20). Amigos e familiares organizaram um cortejo fúnebre que iniciou no IML até o local onde foi dado o último adeus ao cerimonialista.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e à Polícia Científica do Estado. A reportagem aguarda retorno.