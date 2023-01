Sócio-fundador do Grupo Líder, José Correa Rodrigues morre em São Paulo nesta terça

O diretor, administrador e sócio-fundador do Grupo Líder, José Correa Rodrigues, faleceu na manhã desta terça-feira (10), em São Paulo. O comunicado foi publicado pela própria rede de supermercados, por meio da conta oficial no Instagram.

"O Grupo Líder, com profundo pesar, lamenta informar que o seu diretor, administrador e sócio-fundador, José Correa Rodrigues, faleceu esta manhã, em São Paulo", diz a mensagem publicada.

José era irmão de Oscar, João e Osmar Rodrigues, também membros do Grupo. Mais informações devem ser atualizadas em instantes.

História

No site da rede de supermercados, a história da família: "Em 1973, a família Rodrigues chega a Belém e compra o Café Líder, no Porto do Sal. No mesmo ano, funda os Armazéns Líder, atuando no comércio atacadista de gêneros alimentícios. Em 1975, o Grupo Líder inaugura seu primeiro supermercado, localizado no bairro da Condor".

A partir daí, segundo o próprio site, a família construiu sua rede de lojas, seus supermercados e hipermercados, além do Castanheira Shopping Center, do Magazan, da FarmaLíder e dos demais empreendimentos do Grupo".