Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cerca de uma tonelada de pescado ilegal é apreendida em embarcação no Marajó

A ação policial ocorreu na Ilha do Machadinho, na quarta-feira (20)

O Liberal
fonte

Cerca de uma tonelada de pescado ilegal é apreendida em embarcação no Marajó. (Foto: Marinha do Brasil)

Uma embarcação que realizava a prática de pesca ilegal foi apreendida nas proximidades da Ilha do Machadinho, no Marajó, na manhã de quarta-feira (20). Cerca de uma tonelada de pescados de diversas espécies foi confiscada pela Marinha do Brasil devido a irregularidades com as normas ambientais.

A ação no litoral do Estado ocorreu durante a Operação Ágata, voltada à prevenção e repressão de crimes transfronteiriços e ambientais, com apoio da Polícia Federal e do IBAMA. No barco ‘North Western’ estavam dez tripulantes, todos em bom estado de saúde. No momento da abordagem, os peixes estavam em um porão na embarcação, sendo conservados com gelo.

Conforme a Marinha, constatou-se que a embarcação não possuía inscrição no Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras (PREPS) e era conduzida por pessoas não habilitadas, em desacordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e normas ambientais vigentes.

Após os procedimentos legais cabíveis, a embarcação irregular foi conduzida para a Patromoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, localizada na Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA). A chegada ocorreu por volta de 9h de quinta-feira (21). As autoridades devem adotar os procedimentos cabíveis e a carga apreendida ficará sob responsabilidade do IBAMA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apreensão de pescado

Marinha do Brasil
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

APREENSÃO

Cerca de uma tonelada de pescado ilegal é apreendida em embarcação no Marajó

A ação policial ocorreu na Ilha do Machadinho, na quarta-feira (20)

22.08.25 10h36

ACIDENTE

Cinco pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 56 da BR-222

22.08.25 10h04

FEMINICÍDIO

Paraense morta em Mato Grosso será sepultada em Belém nesta sexta-feira (22)

A vítima foi morta pelo ex-namorado no município de Sorriso, no domingo (17)

22.08.25 8h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Paraense morta em Mato Grosso será sepultada em Belém nesta sexta-feira (22)

A vítima foi morta pelo ex-namorado no município de Sorriso, no domingo (17)

22.08.25 8h53

COLISÃO

Motorista morre após veículo colidir com uma palmeira em Paragominas

Equipes do Samu foram até o local do acidente, mas a vítima morreu na hora

22.08.25 8h14

ACIDENTE

Cinco pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão bitrem em Dom Eliseu

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22), no km 56 da BR-222

22.08.25 10h04

POLÍCIA

Homem armado assalta mercadinho em Marituba

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente

21.08.25 23h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda