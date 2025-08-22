Cerca de uma tonelada de pescado ilegal é apreendida em embarcação no Marajó

Uma embarcação que realizava a prática de pesca ilegal foi apreendida nas proximidades da Ilha do Machadinho, no Marajó, na manhã de quarta-feira (20). Cerca de uma tonelada de pescados de diversas espécies foi confiscada pela Marinha do Brasil devido a irregularidades com as normas ambientais.

A ação no litoral do Estado ocorreu durante a Operação Ágata, voltada à prevenção e repressão de crimes transfronteiriços e ambientais, com apoio da Polícia Federal e do IBAMA. No barco ‘North Western’ estavam dez tripulantes, todos em bom estado de saúde. No momento da abordagem, os peixes estavam em um porão na embarcação, sendo conservados com gelo.

Conforme a Marinha, constatou-se que a embarcação não possuía inscrição no Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras (PREPS) e era conduzida por pessoas não habilitadas, em desacordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e normas ambientais vigentes.

Após os procedimentos legais cabíveis, a embarcação irregular foi conduzida para a Patromoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, localizada na Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA). A chegada ocorreu por volta de 9h de quinta-feira (21). As autoridades devem adotar os procedimentos cabíveis e a carga apreendida ficará sob responsabilidade do IBAMA.